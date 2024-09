Formula 1 | Wolff sorpreso dal calo della Red Bull: “Situazione incredibile”

Formula 1 Wolff Red Bull – Raggiunto dalla testata austriaca oe24, Toto Wolff ha espresso sorpresa e stupore per il calo che sta mostrando la Red Bull in questa seconda parte di stagione, sottolineando come la monoposto, al momento, presenti gravi problematiche non solo nel confronto con la McLaren, ma anche con Mercedes e Ferrari. Una situazione inattesa all’inizio di quest’annata che, contrariamente alle previsioni, sta regalando agli appassionati un Campionato Costruttori aperto e ancora totalmente incerto a sette gare dalla conclusione.

Sui motivi di questo calo, l’austriaco ha invece puntato l’attenzione sulle recenti partenze di figure chiave dalla struttura tecnica di Milton Keynes, ribadendo come l’instabilità degli ultimi mesi non abbia permesso a Christian Horner e al suo team di gestire al meglio lo sviluppo della già complessa RB20. Un imprevisto che la Red Bull potrebbe pagare a caro prezzo anche in vista della stagione 2025, la quale – ricordiamo – presenterà un Regolamento molto simile a quello di quest’anno.

Wolff e la crisi tecnica della Red Bull

“Il loro calo è sorprendente, direi quasi incredibile considerando il passo mostrato dalla RB20 in questa prima parte di stagione, ma quando si perdono persone di grande valore è inevitabile che ci siano delle conseguenze. Alla fine, è uno scenario che tutte le squadre in gara devono considerare come parte del percorso.”