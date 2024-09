F1 | Questione ali: la FIA apre un’indagine dopo il GP di Baku

In una nota, la FIA ha comunicato che che sta valutando la necessità di prendere provvedimenti a seguito della polemica del “Mini-DRS” nata durante il Gran Premio dell’Azerbaijan. Infatti, dopo la vittoria di Oscar Piastri a Baku, è emerso dalle riprese delle telecamere poste sull’ala posteriore della MCL38 che la stessa si deformava ad alta velocità in un modo che poteva offrire un vantaggio in termini di prestazioni.

Piastri ha ripetutamente sventato i tentativi di Charles Leclerc di passarlo per la testa della gara anche quando il pilota della Ferrari è stato in grado di usare il suo DRS. “Sono così veloci in rettilineo”, ha commentato Leclerc alla radio mentre cercava di attaccare la McLaren.

La FIA ha confermato in una dichiarazione che sta esaminando i dati raccolti durante la gara dello scorso fine settimana e potrebbe implementare modifiche ai regolamenti per gli eventi futuri.

“La FIA sta monitorando attentamente la flessibilità della carrozzeria su tutte le auto e si riserva il diritto di richiedere ai team di apportare modifiche in qualsiasi momento durante la stagione. Tuttavia, se una squadra supera con successo tutti i test di deflessione e aderisce ai regolamenti e alle direttive tecniche, si ritiene che sia pienamente conforme e non verranno intraprese ulteriori azioni. La FIA sta attualmente esaminando i dati e qualsiasi prova aggiuntiva emersa dal GP di Baku e sta valutando eventuali misure di mitigazione per l’attuazione futura. Questo fa parte del processo standard quando si verifica la legalità tecnica, e la FIA mantiene l’autorità di introdurre modifiche regolamentari durante la stagione, se necessario”.

La McLaren dovrebbe utilizzare una diversa specifica dell’ala posteriore per il Gran Premio di Singapore, in programma questo fine settimana, che richiede un livello di carico aerodinamico molto più elevato rispetto a Baku.