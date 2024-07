McLaren | Norris spreca e lascia pole position e prima fila alla Mercedes

Lando Norris si è detto “contento del terzo posto” ottenuto nelle qualifiche di Silverstone. Il pilota britannico completa il tris di piloti inglesi davanti a tutti, certamente un bel momento per lui e tutti i fan accorsi numerosissimi come sempre sulle tribune dello storico tracciato della Gran Bretagna. Tuttavia, prestazionalmente parlando, il #4 dovrebbe essere abbastanza rammaricato per aver lasciato la prima fila e la pole position alla Mercedes dei suoi connazionali. Innanzitutto si ritroverà ancora una volta al fianco di Verstappen in seconda fila, e poi avrebbe potuto mettere proprio le due Frecce d’Argento tra sé e la Red Bull del campione olandese in partenza.

Anche perché, analizzando un po’ l’andazzo del weekend fino a questo momento, la MCL38 è sembrata nel complesso la vettura più veloce in pista, e per questo dunque la giornata di oggi sembra più un’occasione sprecata che altro per la McLaren e Norris stesso. L’ultimo tentativo, tra l’altro, è andato a farsi benedire per un errore proprio del giovane pilota inglese. La pioggia domani potrebbe rimescolare il tutto, e piloti come Hamilton e Verstappen possono fare la differenza, e partire con delle macchine davanti non sarà quindi semplice per il buon Lando, soddisfatto sì, ma non dovrebbe accontentarsi così tanto. Magari sa perfettamente di avere a disposizione la vettura migliore del lotto, ok, ma non può certo bastare per aggiudicarsi la vittoria.