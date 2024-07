F1 | McLaren, il rammarico di Piastri: “Potevo fare molto di più”

La McLaren è un po’ la delusa del sabato di Silverstone. Oltre al terzo posto di Norris, la squadra di Woking deve fare i conti anche con la brutta prestazione di Piastri. Il pilota australiano continua a faticare e non poco in qualifica, e domani scatterà dalla quinta posizione nel Gran Premio di Gran Bretagna. Per sua stessa ammissione, l’australiano sa di poter dare molto di più, anche perché non andando bene sul giro secco rischia di compromettere e non poco i suoi weekend, nonostante abbia a disposizione quella che sembra essere la vettura migliore del Circus in questo momento.

“Il risultato di oggi è piuttosto deludente – ha ammesso Piastri al termine delle qualifiche di Silverstone. Avevamo il ritmo e la capacità di essere più avanti nello schieramento, ma sono rimasto bloccato nel traffico durante il mio ultimo tentativo. La macchina era veloce, e il nostro passo gara è decisamente solido, quindi tutto sarà possibile nella gara di domani, specialmente considerando il meteo. Esamineremo tutto quanto stasera e ci assicureremo di dare il massimo”.