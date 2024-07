McLaren | Norris in pole a Budapest: tutta la pressione sul pilota inglese

La McLaren si conferma come vettura più forte in questo momento in Formula 1. La terza pole position in carriera di Lando Norris è stata messa in dubbio soltanto dalla grande prestazione di Oscar Piastri, suo compagno di squadra. Il pilota britannico adesso ha una pressione non indifferente, perché dopo le vittorie sfumate nelle ultime settimane, pur avendo a disposizione il mezzo migliore di tutti, è di fatto costretto a vincere a Budapest, pista nella quale, se hai ritmo, è praticamente impossibile perdere partendo davanti a tutti.

“Una pole position è sempre soddisfacente – ha detto Norris. Sì, bene, è un buon risultato per noi come team, visto anche il secondo posto di Oscar. Non so quando sia stata l’ultima volta che abbiamo monopolizzato la prima fila, quindi è stato fatto un gran lavoro da parte team anche in condizioni complicate. Non è semplice ma qui è sempre divertente, e lo diventa ancora di più in determinate situazioni così difficili. Abbiamo deciso di mettere prima le gomme nuove per paura della pioggia, poi non è arrivata, però è stato sufficiente per la pole position”.