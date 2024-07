Formula 1 | McLaren: Piastri, la pole in Ungheria sfuma per 22 millesimi

E’ comprensibilmente rammaricato Oscar Piastri per la pole position sfiorata a Budapest. Il pilota della McLaren non è riuscito a beffare Norris, suo compagno di squadra, per appena 22 millesimi. Dopo un primo tentativo orrendo, l’australiano ha fatto un giro strepitoso, piazzando la seconda MCL38 in prima fila per un risultato che a Woking mancava dal lontano 2012, quando Hamilton e Button conquistavano la partenza davanti a tutti in Brasile nell’ultima gara di quel mondiale poi vinto da Vettel. Adesso bisogna convertire il tutto nella gara di domani, per quella che sarebbe una doppietta importantissima in ottica costruttori, considerando le difficoltà palesate dalla Ferrari e da Perez, il quale sta condannando la Red Bull a correre con una sola monoposto da diverse settimane.

“In curva 4 sono riuscito a migliorare tanto nell’ultimo tentativo – ha ammesso Piastri. Questo perché nel primo giro ho fatto un grosso errore, che poi ha compromesso tutto. Poi però sono riuscito a fare una prestazione solida alla fine, e quando tagli il traguardo e vedi che sei così vicino all’obiettivo ripensi a tutte quelle cose che potevi fare in modo migliore. E’ stato un bel giro e non cambierei nulla, sono contento e la vettura è veloce in questo weekend, è una bella opportunità per noi”.