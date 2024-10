F1 | Lo sponsor messicano di Perez lascia la Red Bull

Città del Messico – La Red Bull perde uno dei suoi sponsor principali per il 2025, lo sponsor messicano Telmex.

La notizia non fa altro che confermare le voci che voglio ormai Sergio Perez lontano dal team austriaco. Carlos Slim, proprietario ed amministratore della compagnia telefonica messicana, ha ribadito la volontà di continuare a supportare Checo, anche se lontano dalla Red Bull.

“Stavamo discutendo del rinnovo con la squadra, lo stiamo ancora facendo, ma il nostro obiettivo è continuare a supportare Checo. Continueremo a farlo, senza dubbio” ha dichiarato il miliardario.

Slim: “Supporteremo sempre Checo, indipendentemente dal team in cui correrà”

“Il contratto di Checo è assolutamente separato dalla sponsorizzazione vero il team. E’ sempre stato così dall’inizio. Ma se non potremo continuare a lavorare con la squadra, continueremo a farlo con Perez. L’intenzione è continuare la collaborazione, indipendentemente dal team per il quale Checo correrà”.

Horner: “Ad un certo punto bisogna prendere una decisione”

Le parole di Slim sono un chiaro ed ulteriore indizio della ormai imminente fine dell’avventura di Sergio Perez in Red Bull. Il messicano, nel gran premio di casa, è rimasto escluso in Q1 ed ha portato danni in gara dopo un contatto con Liam Lawson – in corsa per prendere il suo posto. Checo è rimasto in gara fino alla fine per orgoglio, per onorare i suoi tifosi, ma sembra che sia ormai stato raggiunto un punto di non ritorno e lo conferma lo stesso Christian Horner, team pincipal della squadra.

“Siamo terzi nel mondiale e abbiamo fatto di tutto per supportare Checo e continueremo a farlo in Brasile. Arrivi ad un punto, però, in cui non puoi più fare niente. E a quel punto devi prendere una decisione”.

