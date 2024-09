McLaren | GP Baku, l’ammissione di Piastri dopo le qualifiche: “Impossibile battere Leclerc”

Non poteva fare più di così Oscar Piastri, secondo al termine delle qualifiche di Baku e in mezzo alle Ferrari di Leclerc e Sainz in partenza. Il pilota della McLaren ha dimostrato ancora una volta di avere sicuramente più serenità del compagno di squadra Norris, diciassettesimo a fine giornata e sedicesimo in griglia per via della squalifica di Gasly. L’australiano sapeva di avere pochissime chance di battere Charles sul giro veloce in Azerbaijan, visto che quella di ieri è la quarta pole position consecutiva del monegasco su questo tracciato, ma non esclude battaglie in gara per la conquista della vittoria.

“Non penso fosse possibile battere Leclerc – ha ammesso Piastri dopo le qualifiche. Non è stato il giro più pulito della mia vita, magari avevo margine, ma ho pasticciato parecchio: ho toccato i muri ma non penso di aver perso tre decimi in quel frangente. Sono contento del secondo posto, è il massimo possibile ed è una buona posizione di partenza. Dalla griglia alla prima curva la distanza è breve, quindi non è semplice recuperare posizioni, ma è più lunga la strada verso curva 3, proverò a sfruttare quella”.