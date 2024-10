Max Verstappen sfida la pioggia al Mugello: test con una GT3 durante la pausa dalla Formula 1

F1 Verstappen Mugello – Max Verstappen, tre volte campione del mondo di Formula 1, ha approfittato della pausa tra un Gran Premio e l’altro per dedicarsi a una delle sue passioni parallele: le auto da corsa della categoria GT3. Con la Formula 1 ferma fino al 20 ottobre, in attesa del Gran Premio degli Stati Uniti, Verstappen ha scelto di passare il tempo in pista, partecipando a una serie di test sul circuito del Mugello, in condizioni meteorologiche difficili, con pioggia e asfalto umido. L’occasione gli ha permesso di mettersi al volante di auto ad alte prestazioni e affinare ulteriormente le sue abilità su diversi tipi di vetture.

La giornata di test è stata documentata dallo stesso Verstappen sui suoi canali social, dove ha pubblicato una galleria di foto che lo ritraggono impegnato durante le prove. Non si è trattato solo di un semplice test, ma di un evento con il suo team personale, il Verstappen.com Racing. Questa squadra, fondata dal pilota olandese, compete sia nel mondo reale che in quello virtuale, collaborando con il rinomato team Redline per le gare di simulazione. L’impegno in pista è dunque anche un’occasione per sviluppare il progetto che lo vede coinvolto in più campionati, ampliando il suo raggio d’azione oltre la Formula 1.

Accanto a Max, nelle immagini condivise, sono apparsi anche volti familiari. Tra questi suo padre Jos Verstappen, ex pilota di Formula 1 che continua a correre nel campionato belga di rally, e Thierry Vermeulen, amico di lunga data di Max e figlio del suo manager, Raymond Vermeulen. Thierry, come il suo amico, è coinvolto nel mondo delle corse e gareggia nel campionato DTM proprio sotto la bandiera del Verstappen.com Racing.

Il test al Mugello non è stato solo un’opportunità per trascorrere del tempo con amici e familiari, ma ha anche rappresentato un momento importante per continuare a esplorare il mondo delle competizioni GT3. Tra le vetture presenti durante la sessione di prove figuravano auto di grande prestigio come l’Audi R8, l’Aston Martin Vantage e la Ferrari 296 GT3, con la quale Thierry Vermeulen corre attualmente nel DTM. Questi test confermano la passione e la determinazione di Verstappen nel continuare a spingere i propri limiti, non solo in Formula 1, ma in ogni tipo di competizione automobilistica.