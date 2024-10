F1 | Red Bull, Verstappen: “La direzione è giusta, ma ci vorrà tempo”

Dopo il dominio, per certi imbarazzante, mostrato dalla Red Bull nel 2023… neanche il più ottimista tra gli ottimisti poteva ipotizzare un Mondiale 2024 così combattuto e che potrebbe essere in ballo fino alla conclusiva di Abu Dhabi. La scuderia di Milton Keynes, dopo un avvio brillante di campionato che lasciava immaginare una riproposizione di quello appena trascorso, ha perso strada facendo il vantaggio prestazionale sulla concorrenza venendo dapprima raggiunta e successivamente superata dalla McLaren.

La vettura di Woking è infatti il nuovo punto di riferimento del Circus, con la squadra inglese che attualmente detiene la leadership nel Mondiale costruttori (41 lunghezze di vantaggio sulla Red Bull, ndr) mentre Lando Norris insegue Max Verstappen in quello piloti dove l’olandese è chiamato ad amministrare un tesoretto di 52 punti a sei gare (e 3 Sprint Race) dalla conclusione del campionato.

Discutendo dei recenti miglioramenti apportati dalla squadra, tra cui figurano alcuni cambiamenti al fondo portati nel weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan, Verstappen ha sottolineato come la strada intrapresa dalla Red Bull sia quella giusta ma che ci vorrà il tempo necessario per vedere la progressione nel medio e lungo periodo.

“Sì, la sensazione è stata migliore – ha dichiarato Verstappen, intervistato da Autosport -È stato un buon passo in avanti per noi. Penso che stiamo andando nella giusta direzione, ma ci vorrà del tempo. Non si può cambiare una cosa del genere in una o due settimane. Ma credo che anche la squadra sia stata soddisfatta di quanto visto a Baku”.

Verstappen ritiene che Monza, il punto più basso della stagione, sia oramai alle spalle: “Sì, la penso proprio così, per essere onesti. Speriamo di poter continuare a fare un buon cammino”.