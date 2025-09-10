Max Verstappen atteso al debutto sul Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen si prepara a una nuova sfida lontano dalla Formula 1. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il pilota olandese parteciperà per la prima volta a una gara ufficiale sul Nürburgring Nordschleife, in programma a fine mese. Il primo appuntamento, però, è fissato per sabato 13 settembre, quando Verstappen sosterrà un test teorico di guida obbligatorio per i debuttanti sull’inferno verde tedesco. Se l’esame andrà a buon fine, prenderà parte alla nona tappa del campionato NLS, in calendario il 27 settembre, al volante di una Ferrari GT3 con la squadra Verstappen.Com Racing.

Il quattro volte campione del mondo non ha mai nascosto l’interesse per le gare Endurance. All’inizio di quest’anno aveva già provato una Ferrari GT3 sul Nordschleife, utilizzando lo pseudonimo scherzoso di Franz Hermann per mantenere un basso profilo. Ora, invece, è pronto a competere con il proprio nome in una competizione ufficiale. L’impegno sarà nel mezzo tra i Gran Premio di Azerbaijan e Singapore.