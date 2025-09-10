Formula 1News F1

Max Verstappen atteso al debutto sul Nürburgring Nordschleife

Il campione olandese sarà impegnato per un test in questo weekend, poi per la gara tra i Gran Premi di Baku e Singapore

di Peppe Marino10 Settembre, 2025
Max Verstappen atteso al debutto sul Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen si prepara a una nuova sfida lontano dalla Formula 1. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il pilota olandese parteciperà per la prima volta a una gara ufficiale sul Nürburgring Nordschleife, in programma a fine mese. Il primo appuntamento, però, è fissato per sabato 13 settembre, quando Verstappen sosterrà un test teorico di guida obbligatorio per i debuttanti sull’inferno verde tedesco. Se l’esame andrà a buon fine, prenderà parte alla nona tappa del campionato NLS, in calendario il 27 settembre, al volante di una Ferrari GT3 con la squadra Verstappen.Com Racing.

Il quattro volte campione del mondo non ha mai nascosto l’interesse per le gare Endurance. All’inizio di quest’anno aveva già provato una Ferrari GT3 sul Nordschleife, utilizzando lo pseudonimo scherzoso di Franz Hermann per mantenere un basso profilo. Ora, invece, è pronto a competere con il proprio nome in una competizione ufficiale. L’impegno sarà nel mezzo tra i Gran Premio di Azerbaijan e Singapore.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

F1 | Verstappen, l’antidoto anti McLaren F1 | Verstappen, l’antidoto anti McLaren
Focus F1

F1 | Verstappen, l’antidoto anti McLaren

Max è l’unica credibile alternativa ai papaya boys che stanno monopolizzando la scena in pista in questo 2025
“Noi abbiamo un esercito”. “Noi un Hulk”. Il celebre botta e risposta tra Loki e Toni Stark nel film The

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Azerbaijan

Venerdi 19 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)10:30 -11:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)14:00 -15:00

Sabato 20 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)10:30 - 11:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)14:00 - 15:00

Domenica 21 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)13:00
6.003km Km | 51 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 275https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 13https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 209https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 367https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 389https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 432https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 82https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 8https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 396