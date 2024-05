GP Monaco | Brutto incidente alla salita di Massenet tra le Haas e Perez

Il Gran Premio di Monaco è iniziato col botto, in tutti i sensi: alla Santa Devota, Sainz è andato a contatto con Piastri, forando la posteriore sinistra, dopodiché alla salita di Massenet Kevin Magnussen ha toccato la Red Bull di Perez, andandolo a stampare violentemente al muro e coinvolgendo anche l’altra Haas di un incolpevole Hulkenberg. Carambola pazzesca e che ha costretto i commissari alla bandiera rossa per il forte impatto, tre macchine ferme e barriere da riparare. In più, al Portier, le due Alpine di Ocon e Gasly sono venute a contatto, ponendo fine alla gara dell’ex Mercedes. Il pilota danese è sembrato chiaramente colpevole nella situazione, ma non la pensa proprio così davanti ai giornalisti. Se il caso dovesse essere messo sotto investigazione dalla FIA, Kevin rischia seriamente di essere squalificato per il prossimo Gran Premio del Canada, avendo soltanto due punti sulla super licenza.

“Ero all’interno e la mia ala anteriore era accanto alla sua posteriore – ha detto Magnussen dopo l’incidente a Massenet. Sergio poi è andato a muro, mi aspettavo che mi lasciasse un po’ di spazio, ero lì, non sono apparso dal nulla ed entrambi siamo finiti contro le barriere. Non so cosa successo. Squalifica? L’ho considerata, vediamo che succede”.