F1 | E’ tua Charles! Vittoria da sogno di Leclerc nella sua Monaco

Charles Leclerc ha conquistato una vittoria storica nel Gran Premio di Monaco, regalando ai tifosi ferraristi una prestazione memorabile. Il pilota della Ferrari, nato e cresciuto a Monaco, non aveva mai ottenuto una vittoria in casa e oggi si è avverato il suo sogno. Il weekend era iniziato sotto i migliori auspici per Leclerc, che ha ottenuto la pole position nelle qualifiche che si sono disputate ieri. Alla partenza, il monegasco è riuscito a mantenere la testa della gara ma un brutto incidente nelle retrovie, ha reso necessaria la bandiera rossa per i tanti detriti in pista. Per i piloti coinvolti (Sergio Perez, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen), fortunatamente senza conseguenze. Dopo una lunga pausa, la gara è ripartita con Leclerc davanti, seguito da Oscar Piastri e Carlos Sainz che oggi è stato baciato dalla fortuna dal momento che al via dopo un contatto con Piastri ha subito una foratura ma è stato riammesso alla gara, partendo dalla terza casella.

E così si è arrivati al traguardo.

Procedendo con la classifica d’arrivo, in quarta posizione ha concluso l’altra McLaren di Lando Norris, seguita dalla Mercedes di George Russell. Gara opaca di Max Verstappen che ad un certo punto al team radio ha chiesto un cuscino perché si stava annoiando. Ha concluso sesto davanti all’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Ottava la Racing Bulls di Yuki Tsunoda con la Williams di Alex Albon e l’Alpine di Pierre Gasly.

Da segnalare il ritiro di Esteban Ocon, che ha causato un contatto con il compagno di squadra, Gasly: è stato penalizzato con tre posizioni in griglia nel Gran Premio di Canada.