F1 | Red bull, problemi per Verstappen: l’olandese esclude penalità

Città del Messico – Venerdì complicato e molto breve per Max Verstappen, costretto a chiudere in anticipo la sua sessione di libere a causa di alcuni problemi alla sua power unit.

Il pilota olandese aveva già lamentato dei cali di potenza durante la prima sessione, ma la Red Bull ha scelto di non intervenire sulla vettura. Nonostante questo inconveniente, l’olandese riesce comunque a mettersi in quarta posizione. I problemi, però, si protraggono nella seconda sessione di libere – eccezionalmente di 90 minuti a causa dei test Pirelli – e dopo solo cinque giri il motore di Verstappen cede. L’olandese torna ai box e spegne la vettura, ma niente paura: la sostituzione del motore era già prevista per domani – per oggi erano stati utilizzati vecchi componenti – e Max esclude la penalità. Il tempo perso in pista, però, potrebbe avere comunque delle conseguenze sul resto del weekend.

Verstappen: “Ho fatto solo cinque giri, non c’è molto da interpretare”

“Stiamo ancora controllando per capire esattamente di cosa si tratta ma da parte mia è stata una giornata piuttosto inutile. Ho fatto solo cinque giri nelle FP2, non c’è molto da interpretare – ha dichiarato Max – non credo che andremo in penalità, il motore dovrebbe andare bene. Inoltre non abbiamo fatto simulazione gara, è una giornata da dimenticare”.