Formula | Gran Premio del Qatar 2023, l’anteprima della Scuderia Ferrari

La Formula 1 torna in Qatar dopo la prima e unica edizione disputata fin qui nel 2021. Il circuito di Losail è celebre per le competizioni motociclistiche, misura 5.419 metri ed è illuminato da ben 3.600 riflettori, all’avanguardia per efficienza e risparmio energetico. Va in scena infatti la quarta gara in notturna della stagione dopo Bahrain, Arabia Saudita e Singapore, ma sotto le luci del Qatar torna infatti anche il formato Sprint con una sola sessione di prove libere e le qualifiche per il Gran Premio il venerdì. La giornata del sabato sarà interamente dedicata alla corsa Sprint (20.30 locali, 19.30 CET): la gara di circa 100 chilometri che assegna punti ai primi otto piloti classificati, preceduta dallo Sprint Shootout (16 locali, 15 CET) per definirne la griglia di partenza. Il Gran Premio del Qatar andrà invece in scena domenica alle 20 (19 CET).

Caratteristiche. La pista, che è stata completamente ammodernata nelle sue infrastrutture e anche per quanto riguarda cordoli e asfalto, presenta un layout particolarmente impegnativo, con lunghi rettilinei, curve veloci e cambi di pendenza. Il rettilineo più lungo misura ben 1.068 metri ed è seguito da una frenata tecnicamente impegnativa, che immette in un tratto filante nel quale è fondamentale portare velocità prima di arrivare alla staccata di curva 4, da dove inizia il tratto più guidato. Il tornantino della 6 è il punto più lento e lancia verso la parte più tecnica del tracciato. Il complesso di curve 12, 13, 14 è da affrontare con una traiettoria unica, mentre la 15 è una piega a destra veloce dopo la quale si affronta l’ultima staccata del giro.

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati 1068

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 243 (22,75%)

Pole position 246 (23,03%)

Giri più veloci 259 (24,25%)

Podi totali 803 (25,06%)

STATISTICHE FERRARI IN QATAR

GP disputati 1

Debutto 2021 (C. Sainz 7°; C. Leclerc 8°)

Vittorie 0

Pole position 0

Giri più veloci 0

Podi totali 0