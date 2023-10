Formula 1 | Marko predica cautela sul ritorno di Ricciardo in pista

Formula 1 Marko recupero Ricciardo – Come dichiarato da diverse fonti nelle scorse settimane, Red Bull non vuole forzare il recupero di Daniel Ricciardo dopo la frattura di un osso del metacarpo della mano sinistra rimediata a fine agosto nelle libere del Gran Premio d’Olanda a Circuit Zandvoort .

In un’intervista concessa alle colonne del quotidiano Osterreich, Helmut Marko ha offerto una panoramica a 360° sulle condizioni del pilota australiano, precisando come l’intervenuto chirugico alla mano affrontato da quest’ultimo richieda non solo settimane di recupero, ma anche un rientro all’attività sportiva graduale e non affrettato.

Condizioni importanti che hanno spinto il management della scuderia anglo-austriaca a confermare Liam Lawson per il GP del Qatar in programma questo week-end (Ricciardo, con ogni probabilità, tornerà in vettura tra due settimane al Circuit of the Americas di Austin).

“Ricciardo ha affrontato un intervenuto chirurgico che ha comportato l’avvitamento di una placca metallica”, ha affermato il consulente austriaco della Red Bull. “E’ qualcosa che richiede settimane di stop, anche con un processo di recupero normale. Il ritorno in questi casi non si può affrettare, serve cautela”.