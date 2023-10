F1 | Marko spinge Verstappen verso la matematica certezza del titolo Piloti

F1 GP Qatar Marko Verstappen – Intercettato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, Helmut Marko non ha nascosto gli obiettivi di Max Verstappen per il prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come l’olandese voglia ottenere la matematica certezza del titolo mondiale già dopo la Sprint di sabato.

Nonostante l’ampio vantaggio sulla concorrenza, compreso il compagno di squadra Sergio Perez, il Campione del Mondo punta a ribadire lo status quo emerso in Giappone, dove ha mantenuto la vetta della classifica in ogni sessione disputata. Un dominio a 360° che ha raffigurato in pieno la sua stagione al volante della dominante RB19. Per chiudere la contesa “mondiale” già sabato, ricordiamo, a Verstappen basterà posizionarsi nei primi sei posti della mini-gara a prescindere dal risultato ottenuto da Perez.

“E’ chiaro che Max vuole chiudere la contesa già dopo la Sprint di sabato e le possibilità sono molto buone”, ha affermato l’austriaco. “Gli basta concludere al sesto posto, anche se Perez vince, e quindi sulla carta i pronostici sono tutti dalla sua parte. In ogni caso vedremo, dato che si tratta di un week-end comunque non semplice. L’aspetto cruciale saranno le temperature, dato che anche alla sera avremo picchi di 37 gradi. La vettura al simulatore si è comportata bene, ma le condizioni reale potremo provarle solo non appena scenderemo in pista”.