F1 | Red Bull, Verstappen: “Non è piacevole vedere la McLaren in testa nel Costruttori, ma la sfida è aperta”

F1 McLaren Red Bull – In attesa delle prove libere di domani pomeriggio, Max Verstappen ha commentato nuovamente la sfida tra McLaren e Red Bull per la leadership nel campionato Costruttori, sottolineando come la battaglia sia oggi più aperta che mai, nonostante la notevole crescita dimostrata dal team inglese negli ultimi sei mesi.

Dopo aver subito il sorpasso in classifica a Baku, al termine di una rincorsa iniziata a Miami, la scuderia Campione del Mondo è pronta a reagire con alcune soluzioni che dovrebbero garantire alla RB20 un significativo incremento delle prestazioni, sia in termini di bilanciamento che di aerodinamica. Tra le novità, spicca un nuovo fondo che dovrebbe debuttare ad Austin tra due settimane. Un vero e proprio “all-in” per restituire ai piloti una monoposto capace di competere ai livelli dell’inizio del campionato.

Verstappen e la sfida McLaren-Red Bull nel Costruttori

“Non è piacevole vedere la McLaren in testa al Campionato Costruttori, ma la battaglia è tutt’altro che conclusa. Faremo del nostro meglio per riprenderci il primo posto. Stiamo lavorando per ottimizzare il set-up in vista di Singapore, così da comprendere meglio cosa non ha funzionato qui. Non credo che sarà il nostro circuito ideale, ma vedremo. Questo mondiale ci ha già riservato diverse sorprese, e la RB20 potrebbe riservarne ancora.”