F1 | Marko sibillino: “Verstappen potrebbe scegliere di fare altro tra uno o due anni”

F1 Marko Verstappen – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di GrandPrix247, Helmut Marko è tornato ad affrontare l’argomento Max Verstappen, sottolineando come l’olandese potrebbe scegliere di dedicarsi ad altro non appena terminerà questo ciclo di vittorie che sta portando avanti dal 2021. Secondo l’austriaco, tra gli scenari ipotetici che il tre volte iridato starebbe valutando per il 2026, ci sarebbe anche il clamoroso ritiro dalla Formula 1, soprattutto se alcune condizioni non dovessero rispettare le sue attese.

Marko e il futuro di Verstappen

“E’ difficile scegliere il pilota da affiancare a Max. Ovviamente devono essere pronti e non devono pensare di essere fin da subito più bravi di lui. L’esempio di Pierre Gasly è lampante: credeva di essere più forte e non accettava che Max fosse più veloce di lui. Magari Lawson e Lindblad saranno pronti tra due o tre anni, ma forse a quel punto non ci sarà più Verstappen. Non sono sicuro che Max correrà fino a quel momento, anche perchè se sentirà di essere arrivato alla fine del suo percorso in Formula 1 verrà da noi a salutarci. Non sarà un ritiro perchè sono abbastanza certo che proseguirà facendo altro. Credo che un sogno nel cassetto sia la Le Mans con Jos. Sarà un’esperienza. Non voglio essere il team principal di questi due forti caratteri, ma potrebbe essere un’esperienza fantastica”.