Formula 1 | Wolff racconta l’addio improvviso di Hamilton alla Mercedes

Formula 1 Wolff Mercedes – Archiviata la lunga e pesante giornata di ieri, Toto Wolff ha raccontato ai media britannici la trattativa lampo tra Lewis Hamilton e la Ferrari, precisando come l’inglese abbia comunicato la propria scelta al Manager austriaco all’inizio della settimana, precisamente nella giornata di mercoledì.

Al contrario di quanto discusso durante la pausa invernale, il sette volte iridato ha scelto di accettare le avances della Rossa, avviando di fatto un nuovo capitolo della propria carriera in Formula 1. Una scelta forte che ovviamente pone la Mercedes in una situazione non semplice per il 2025, ma che Wolff ha accettato di buon grado, visti gli ottimi rapporto che si sono sempre registrati tra i due (Wolff, per sua stessa ammissione, non porta rancore per la scelta del nativo di Stevange).

Wolff, il racconto sull’addio di Hamilton

“Con Lewis ci siamo incontrati mercoledì per un caffè. Il tutto è avvenuto nella mia casa ad Oxford, nel Regno Unito. Lui stava tornando in fabbrica dopo l’ultima pausa invernale. Mi ha spiegato con precisione l’intera situazione e mi ha avvertito che avrebbe accettato l’offerta della Ferrari per il 2025. La nostra conversazione è durata circa un’ora. Non so cosa l’abbia spinto a voler guidare per la Ferrari, anche perchè per tutto il periodo natalizio siamo stati allineati. Condividevamo ogni singola idea per il futuro della squadra.

Ad ogni modo, per come mi ha posto la cosa, direi che la scelta è stata più che comprensibile. Cercava una nuova sfida e un nuovo ambiente con cu confrontarsi. Alla fine siamo adulti, ragazzi, sapevamo che firmare un contratto a breve termine ci avrebbe esposti a situazioni di questo tipo. Un contratto così era vantaggioso per entrambi. Rispetto la sua scelta e le sue motivazioni. Si può cambiare idea in corso d’opera tra noi non c’è rancore”.