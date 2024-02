Formula 1 | Ribaltone Mercedes, Popov sorpreso dal divorzio con Hamilton

Formula 1 Mercedes Hamilton – Il clamoroso divorzio tra Lewis Hamilton e la Mercedes ha sorpreso e non poco Alexey Popov. Secondo il giornalista russo, l’addio dell’inglese alla scuderia capitanata da Toto Wolff è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, visto che quest’ultima sta lavorando al massimo per garantirsi una vettura competitiva non solo per il 2024 e il 2025, ma anche per il 2026, anno in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici.

Popov e le perplessità sul divorzio tra Hamilton e Mercedes

“Mercedes sembra essere contenta della sua nuova vettura, ma il divorzio con Hamilton racconta tutt’altro. Pare che Lewis sappia qualcosa di cui noi non siamo a conoscenza. Forse il management non vuole attuare degli investimenti concreti per il futuro, oppure abbiamo tra le mani una semplice intuizione di Frederic Vasseur. Magari la Ferrari è riuscita a presentagli un grande progetto per il 2026, un pò come avvenuto con la Mercedes nel 2014”.

Hamilton e il nuovo accordo con la Ferrari

L’inglese, ricordiamo, ha firmato un contratto con la Ferrari a partire dalla stagione 2025. Percepirà, secondo vari media italiani ed esteri, un compenso pari a 50 milioni più bonus e si affiancherà al già confermato Charles Leclerc, formando una line-up che per forza di cose dovrà portare la Scuderia a conquistare un titolo mondiale che manca dalla lontana ormai stagione 2007 (Kimi Raikkonen con la F2007).