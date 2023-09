Formula 1 | Wolff non si fida della Ferrari: l’obiettivo è aumentare il vantaggio già a Suzuka

Con il colpo di Singapore, la Ferrari ha guadagnato ben 21 punti in classifica costruttori nei confronti della Mercedes. In realtà, se andiamo a guardare anche le ultime gare, l’ultima volta che la squadra di Brackley ha fatto meglio della Scuderia di Maranello risale al Gran Premio d’Ungheria, dopodiché pari e patta a Spa, mentre dopo la pausa estiva Leclerc e Sainz, nel totale, hanno portato a casa più punti di Hamilton e Russell. 289 a 265 in favore della Mercedes quando mancano sette gare alla fine del mondiale. La lotta è più serrata che mai, specialmente con la ritrovata fiducia da parte della Ferrari dopo la splendida vittoria di Carlos domenica scorsa.

“Abbiamo già un’altra gara tra pochi giorni – ha dichiarato Toto Wolff, team principal della Mercedes nella classica anteprima di metà settimana. Il Gran Premio del Giappone è sempre stato un evento unico e con i fan davvero appassionati. La pista è incredibilmente impegnativa e i piloti amano correrci. I margini a Singapore erano molto risicati, quindi punteremo a un’altra prestazione competitiva a Suzuka. Nell’ultima gara abbiamo perso terreno in favore della Ferrari per quanto riguarda la lotta al secondo posto nel campionato costruttori, ma noi dobbiamo guardare avanti e non indietro: il nostro obiettivo è massimizzare il pacchetto a disposizione e fare il maggior numero di punti possibile. Riuscire a farlo vuol dire guadagnare terreno e ampliare il nostro vantaggio”.