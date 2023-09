Mercedes | Wolff torna sulla strategia di Singapore: terzo posto di Hamilton una meritata ricompensa

Nonostante il finale di gara non sia stato quello sperato, la Mercedes continua con forza a ribadire come la strategia attuata a Singapore sia con Hamilton che con Russell sia stata quella giusta. Di fatto però, stando al risultato finale, la squadra di Brackley ha rinunciato a un secondo posto e che sarebbe anche potuto essere primo con il più giovane dei due britannici, richiamandolo ai box insieme al compagno di squadra, lui sì fuori dal podio. Ecco, forse col senno di poi, montare le gomme nuove solo al sette volte campione del mondo sarebbe stato sicuramente un azzardo meno rischioso. Forse hanno fatto il passo più lungo della gamba nel box delle Frecce Nere, considerando l’incidente di Russell all’ultimo giro, evidentemente preso troppo dalla foga nel non riuscire a passare Norris e Sainz.

“E’ stata certamente una domenica sera emozionante quella di Singapore – ha ribadito Toto Wolff, team principal della Mercedes. Il risultato non è stato quello sperato, ma ci sono aspetti positivi da considerare: abbiamo dimostrato audacia e siamo stati aggressivi con la strategia, perché il ritmo della vettura è stato molto forte per tutto il weekend. Ci siamo comportati bene, dandoci una reale possibilità di vittoria da corridori quali siamo. Lewis ha fatto una grandissima rimonta per tornare sul podio: ha mostrato di avere un passo impressionante per tutta la gara, soprattutto nell’ultimo stint. Il terzo posto è una meritata ricompensa per i suoi sforzi, mentre George si era comportato in modo impeccabile per tutto il fine settimana, stava cercando la vittoria ma un piccolo errore all’ultimo giro gli rende le cose più dolorose, ma so che si riprenderà con forza”.