F1 | Alpine, Gasly e Ocon carichi per il fine settimana in Giappone

F1 GP Giappone Alpine – Alpine a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il sesto posto ottenuto a Singapore, al termine di una priva di sbavature, Pierre Gasly vuole confermarsi tra i primi dieci a Suzuka, tracciato che sulla carta dovrebbe premiare le qualità della tanto chiacchierata A523. Sete di riscatto invece per Esteban Ocon, costretto al ritiro a Marina Bay per un problema meccanico mentre stazionava in piena zona punti.

“Adoro Suzuka e questo questo week-end in Giappone, per quanto mi riguarda, è uno dei più attesi nel corso della stagione”, ha affermato Ocon. “La pista ha in flusso piacevole ed è sempre un vero piacere guidarci. I sorpassi non sono semplici rispetto ad altri treacciati, ma le corse regalano sempre grandi emozioni. Per i piloti è fondamentale trovare fin da subito il giusto feeling, soprattutto nel primo settore. E’ un passaggio fondamentale per migliorare i tempi di sessione in sessione. L’anno scorso ho ottenuto un quarto posto su questa posta e spero di ottenere un buon piazzamento anche quest’anno davanti ai tanti appassionati giapponesi. L’esperienza qui è sempre straordinaria”.

Queste invece le valutazioni di Gasly: “Suzuka è una delle mie piste preferite all’interno del calendario. Spero di chiudere una grande performance. Tutti i piloti amano questo tracciato, dato che è veloce e presenta alcune combinazioni di curve molto impegnative. Il Giappone inoltre è un posto che amo particolarmente, fin dai tempi in cui correvo in Super Formula. Ho trascorso parecchio tempo a Tokyo, Osaka e Nagoya. Ricordo ancora molto bene la prima prima gara a Suzuka, un circuito che mi ha lasciato sbalordito, e il calore del pubblico. Adoro il loro supporto”.