Formula 1 | Williams, obiettivo top tre in campionato prima del 2026

Formula 1 Williams Fry – Nell’incontro con i media avvenuto al termine della giornata di test ad Abu Dhabi, Pat Fry non ha nascosto le proprie ambizioni per la nuova avventura con i colori della Williams, precisando come ogni singolo membro della squadra stia dando il massimo per garantire ad Alexander Albon e Logan Sargeant, già a partire dal 2024, una monoposto in grado di battagliare per le posizioni di vertice della classifica.

Un’annata in crescita

Grazie all’arrivo di James Vowles dalla Mercedes come Team Principal e alla crescita mostrata nel corso di questa stagione, ricordiamo, la Williams è riuscita a conquistare il settimo posto nel mondiale Costruttori, rivelandosi spesso veloce e competitiva per la top dieci soprattutto con Alexander Albon, autentica stella della squadra dopo l’addio di George Russell alla fine del 2021. Un buona base di partenza che la compagine inglese vuole continuare a sviluppare in vista del futuro.

Pat Fry, nessun compromesso per la Williams del futuro

“In Williams tutti quanti lavoriamo per diventare un serio concorrente per il campionato. In due, tre o quattro anni speriamo di combattere nella top tre del campionato Costruttori. E’ un obiettivo difficile, considerando anche il nostro livello attuale, ma penso che in un mondo come la Formula 1 nulla sia impossibile. I secondi sono i primi a perdere, ma avendo lavorato con Ron Dennis e alla Ferrari, dove si festeggia solo la vittoria, i miei pensieri si rivolgono esclusivamente al bottino pieno. Non posso accontentarmi di altro. La struttura attuale deve evolversi passo dopo passo per arrivare al top”.