F1 | Alonso vede solo aspetti positivi dalla stagione dell’Aston Martin

F1 Aston Martin Alonso – Intercettato dai media internazionali al termine dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Fernando Alonso ha espresso solo soddisfazione per l’annata appena conclusa dall’Aston Martin, precisando come la squadra sia riuscita a compiere un’importante passo in avanti in termini di feeling e performance, nonostante lo scarso livello mostrato nel 2022. Un campionato da ricordare, a prescindere dai vari alti e bassi, che la compagine inglese dovrà utilizzare come base per il 2024.

Alonso e il bilancio positivo dell’annata

“Vedo solo aspetti positivi da questo campionato. Le difficoltà che sono emerse dall’estate in poi fanno parte del lavoro che dobbiamo portare avanti in vista del 2024. Io faccio parte del viaggio di questa squadra e tutti siamo pronti a fare ciò che serve per migliorare ulteriormente. Siamo partiti con una vettura molto forte, forse in maniera quasi sorprendente, e non eravamo pronti a tutto ciò dopo quanto fatto lo scorso anno. Ci siamo ritrovati a battagliare con Mercedes e Ferrari in modo del tutto sorprendente. A metà stagione abbiamo compiuto un passo indietro sul fronte sviluppo e questo ci ha portato ad essere meno competitivi. Tutto sommato, però, non potevamo immaginare tutto ciò 12 mesi fa. Ricordo perfettamente i test dello scorso anno e alla fine dobbiamo analizzare e prendere per buoni tutti i riscontri positivi emersi nel corso del campionato.

Aston Martin-Alonso, le migliori gare del campionato

Successivamente, l’iberico si è focalizzato anche sulle gare condotte nel corso dell’anno, rivelando le migliori e le peggiori, almeno secondo le sue valutazioni: “Bahrain, Monaco, Canada, Monza e Brasile sono quelle da ricordare. Ho messo Monza proprio di proposito, perchè abbiamo ottenuto un nono posto nonostante la poca competitività della vettura sul dritto. Avevamo la vettura più lenta, ma nonostante ciò siamo riusciti a concludere in zona punti. E’ stato un fine settimana molto buono che va messo tra le cose da ricordare in vista del prossimo anno”.