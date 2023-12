Formula 1 Haas Steiner – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Guenther Steiner ha snocciolato i punti fondamentali della stagione appena conclusa da parte della compagine statunitense, precisando come quest’ultima abbia pagato a caro prezzo la mancanza di continuità sul piano degli sviluppi, soprattutto dall’estate in avanti. Nonostante l’impegno della fabbrica, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non sono quasi mai riusciti a battagliare stabilmente per la top dieci dello schieramento, aspetto che ha portato la squadra a non ottenere i risultati che tutti quanti speravano.

Haas, l’analisi di Guenther Steiner dopo Abu Dhabi

“E’ stata una stagione difficile. Abbiamo iniziato bene, ma poi non siamo riusciti a migliorare e questo, unito alla crescita delle altre squadre, ci ha posto in una condizione difficile. Adesso dobbiamo lavorare duramente per garantirci una vettura migliore nel 2024. Questa squadra può vantare tante cose positive ed è arrivato il momento di mettere a frutto tutto questo. Ogni membro del team è un autentico “racer” che punta ad ottenere il meglio dal proprio lavoro. E tutti abbiamo le idee chiare per il prossimo anno. Non sarà un compito facile, ma siamo pronti a rimboccarci le maniche per raggiungere gli obiettivi che si siamo prefissati”.

Il piazzamento nel mondiale Costruttori

Con soli 12 punti all’attivo, ricordiamo, la Haas ha chiuso decima nel mondiale Costruttori di quest’anno. Un passaggio a vuoto non giustificabile, soprattutto dopo l’ottimo lavoro condotto nel 2022, che dovrà portare lo staff tecnico della compagine inglese ad analizzare e comprendere cosa non ha funzionato con la VF-23, così da imbastire per il 2024 un progetto tecnico all’altezza dei rivali (Williams, AlphaTauri e Alfa Romeo).