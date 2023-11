F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou bloccati nelle retrovie

Ancora tante difficoltà per l’Alfa Romeo ad Interlagos. Unico bagliore di luce è l’entrata in Q2 di Valtteri Bottas, che scatta quindi dalla quattordicesima casella. Un vantaggio che servirà a poco in gara: il finlandese perde subito posizioni e le alte temperature non gli permetteranno di tentare la rimonta: chiude in diciannovesima posizione.

“E’ stata una giornata complicata, non avevamo il passo che ci aspettavamo, specialmente verso la fine della Sprint; è stato complicato affrontare quelle curve con le gomme surriscaldate. Credo che le nostre difficoltà derivino dalle condizioni della piastra e spero davvero che in gara le temperature siano più basse. La mia gara è stata compromessa alla partenza, ho cercato di recuperare, ma sono rimasto bloccato in curva due e non sono riuscito a recuperare in rettilineo. Abbiamo provato a giocarcela nelle prime curve, ma nulla: è stata una gara frustrante, sembrava fossero molto più di ventiquattro giri. Comunque, non ci arrendiamo, ci riproveremo in gara”.

Riesce a far qualcosa sul finale Zhou Guanyu, diciottesimo al via: il cinese resta bloccato in un treno di DRS e guadagna soltanto una posizione.

“Abbiamo fatto dei miglioramenti in termini di velocità rispetto a venerdì ed eravamo un po’ più vicini ai nostri avversari, anche se non abbastanza. Sfortunatamente sono rimasto bloccato in un trenino di DRS e sono riuscito solo a guadagnare qualche posizione verso la fine. In gara possiamo ancora giocarcela: il weekend si sta rivelando incredibilmente complicato per noi e parte dal fondo non è ideale. Analizzeremo comunque i dati per cercare di trovare quel qualcosa in più che possa migliorare le nostre performance. Ci potranno essere diverse lotte in gara e siamo determinati per la gara”.