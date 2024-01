Formula 1 | Williams: il 2026 la vera occasione per tornare al top, ma la crescita continua

La Williams ha iniziato un percorso di crescita molto lungo, con l’arrivo di James Vowles nel 2023 a capo del muretto, figlio di una Mercedes vincente e in grado di porre dei cambiamenti importanti nella squadra e nelle supervisionare le migliorie alle infrastrutture in atto a Grove. Prima di rivedere però la vettura inglese competere ad alti livelli bisogna fare degli step, cosa che sembra si stia facendo in vista della monoposto che verrà presentata tra poche settimane e che prenderà parte al mondiale che verrà, ma la concentrazione massima è rivolta al 2026, laddove arriverà la vera occasione per tornare al top.

“Abbiamo trovato più carico aerodinamico – ha spiegato Vowles ad Autosport. Si è lavorato tanto però sulle caratteristiche della vettura, in particolare sul suo comportamento, perché penso ci sia un potenziale non sfruttato lo scorso anno, ma al momento è difficile dirlo con certezza. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora, ma scommetto che tutti gli altri team stiano dicendo la stessa cosa, e forse vuol dire che avrai guadagnato qualcosa, ma niente di che. I passi in avanti sostanziali si fanno con i cambi regolamentari, e il 2026 sarà una grande occasione. Ci si può concentrare facilmente su un problema che, una volta individuato, cerchi di risolverlo, ma in realtà sono obiettivi a breve termine, perché quel problema vuol dire che qualcosa non funziona alla base. Stiamo migliorando le infrastrutture e assumendo nuove persone, ma ci vorrà tempo prima che gli effetti si vedano in pista”.