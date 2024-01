Formula 1 | Sainz orgoglioso del nuovo di GP di Spagna a Madrid

Formula 1 GP Madrid Sainz – Tramite un post pubblicato sui social, Carlos Sainz ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’ingresso in calendario del nuovo Gran Premio di Spagna a Madrid, precisando come per lui sarà un grandissimo onore gareggiare davanti il pubblico di casa madrileno.

L’iberico, ricordiamo, non ha mai nascosto la propria emozione negli appuntamenti di Barcellona e il calore del pubblica cittadino, quasi certamente, sarà un boot importante in termini di motivazioni. Da capire se l’attuale portacolori della Ferrari affronterà la corsa di casa con i colori del Cavallino, come sembra – almeno dalle info circolate nelle ultime settimane – o se scenderà in pista con una casacca diversa rispetto a quella attuale (Audi? McLaren?).

Sainz, le sue parole sul GP a Madrid

“Come spagnolo e come madrileno, oggi, è un giorno molto speciale di cui essere orgogliosi. La Formula 1 torna a Madrid. Ci vediamo nel 2026″.

Madrid, le caratteristiche del circuito

Gli organizzatori della gara hanno definitivo il circuito madrileno un “ibrido”, ovvero composto da parti cittadine – attualmente aperte al traffico – e da parti che andranno costruite nel corso del prossimo periodo. Il layout sarà di 5,47 km (20 curve) e si snoderà attorno al centro espositivo IFEMA, dove saranno allestiti il paddock – completamente coperto e climatizzato – e il rettilineo principale. Uno dei punti forti di questo nuovo impianto sarà la logistica, visto che gli appassionati, dal centro di Madrid, potranno raggiungere la sede del week-end di gara tramite metropolitana, mentre la distanza tra aeroporto e circuito sarà all’incirca di 20 minuti.