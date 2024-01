F1 | GP Spagna a Madrid, Domenicali non esclude la permanenza di Barcellona in calendario

Arriva prontamente la risposta di Stefano Domenicali in merito alle tante domande di appassionati e addetti ai lavori in merito al futuro di Barcellona. Con l’arrivo della gara a Madrid, è logico che il Gran Premio di Spagna si trasferirà nella capitale a partire dal 2026, ma questo non esclude affatto la permanenza dello storico tracciato del Montmelò in calendario anche oltre quella data, che, coincidenza vuole, è anche quella di scadenza dell’attuale contratto, quindi sembra proprio che almeno in quella stagione, la prima dei nuovi motori ibridi, vedremo due gare in Spagna. Il numero uno del Circus, facendo eco anche alle parole di Pere Aragonès, ribadisce quanto segue.

“Lo voglio dire a scanso di equivoci – ha dichiarato Domenicali in occasione dell’evento di presentazione del Gran Premio di Spagna a Madrid. Correre qui non esclude Barcellona per il futuro dal calendario di Formula 1. Ci sono ancora discussioni in corso con gli organizzatori per vedere in che modo si potrà estendere l’accordo anche oltre il 2026, abbiamo davvero un ottimo rapporto”