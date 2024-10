Formula 1 | Villeneuve cauto sul sogno mondiale di Alonso: “A Newey servirà tempo in Aston Martin”

Formula 1 Villeneuve Alonso – Nonostante l’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin, ufficializzato all’inizio di settembre, potrebbero volerci diversi anni prima che il team riesca ad agganciare in modo definitivo le squadre al vertice della classifica, attualmente occupate da McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes.

In un’intervista rilasciata a Sky, Jacques Villeneuve ha espresso il suo punto di vista sul progetto a lungo termine di Lawrence Stroll, sottolineando come la scadenza fissata per il 2026, a conti fatti, potrebbe rivelarsi troppo ravvicinata per sperare concretamente nella conquista del titolo mondiale.

Newey, operativo dal prossimo anno, avrà bisogno di tempo non solo per studiare i nuovi regolamenti, ma anche per integrarsi efficacemente all’interno dello staff tecnico della squadra. Questa situazione potrebbe rallentare le ambizioni di Fernando Alonso, desideroso di sfruttare l’ultima “cartuccia” della sua carriera, durante la quale ha spesso inseguito le vetture progettate dall’ex capo progettista della Red Bull.

Villeneuve e il sogno mondiale di Alonso con Newey in Aston Martin

“Questa sarà la motivazione e l’energia necessarie per Alonso a continuare. Non c’è ragione per cui debba essere più lento di quanto non lo sia ora o rispetto all’anno scorso, ma ci vuole tempo. Il 2026 potrebbe essere un po’ prematuro per avere una macchina altamente competitiva. È un progetto a lungo termine e non sono sicuro che Alonso ne trarrà vantaggio, il che potrebbe risultare frustrante per lui. A quel punto, potrebbe già essere impegnato nel WEC. Newey è il miglior progettista nella storia delle corse. Sta passando da team vincenti, come McLaren e Red Bull, a uno che attualmente è nel gruppo di centro, con l’obiettivo di trasformarlo in una squadra vincente. Questa è una grande sfida per lui. Hanno costruito una fabbrica impressionante, e il budget non è un limite per questa squadra.”