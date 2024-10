F1 | Colapinto non si sbilancia sul futuro: “Preferisco concentrarmi sulle gare, il resto si vedrà”

F1 Colapinto – In un’intervista rilasciata a RacingNews365, Franco Colapinto ha parlato del proprio futuro in Formula 1, sottolineando che il focus attuale sono le prestazioni e i risultati con la Williams. Nonostante le numerose voci di mercato circolate nelle ultime settimane, spesso legate a un possibile accordo con Audi e Sauber, l’argentino ha mantenuto un atteggiamento cauto, ribadendo che l’obiettivo a breve termine è quello di portare alla squadra inglese punti importanti per il campionato Costruttori. Solo in seguito e grazie al lavoro del suo manager si deciderà che tipo di ruolo potrà ricoprire sulla griglia di partenza per la stagione 2025 di Formula 1. Colapinto, ricordiamo, ha sostituito Logan Sargeant a partire dal GP d’Italia a Monza.

Colapinto non si sbilancia sul futuro tra Sauber, Audi e Williams

“Non ho seguito molto le notizie ultimamente. Al momento, sono completamente concentrato sulla mia esperienza con la Williams, e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro insieme. Il mio obiettivo è concludere al meglio questa stagione, continuando il mio percorso di crescita. Ho ancora molto da imparare, e poi vedremo cosa ci riserverà il prossimo anno. Non sto pensando al 2025, ma mi concentro esclusivamente sull’opportunità straordinaria che mi è stata data da James e dalla Williams. Il nostro lavoro di squadra sta dando i suoi frutti, stiamo facendo progressi e sono convinto che questa sia la direzione giusta. Ovviamente, rimanere in Formula 1 sarebbe un sogno, ma sono estremamente orgoglioso di essere parte di questa squadra.”