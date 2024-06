Formula 1 | Verstappen pronto alla battaglia: “Griglia compatta, vincere da adesso sarà una sfida” [VIDEO]

Formula 1 GP Canada Verstappen – Intervistato da Mara Sangiorgio al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen non ha nascosto la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta sul tracciato di Montreal, sottolineando come lui e la squadra siano riusciti ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio nonostante il passo non eccezionale della RB20.

Proprio in tal senso, il Campione del Mondo in carica ha evidenziato il grande passo in avanti compiuto dai rivali, precisando come da adesso in poi serviranno delle prestazioni “perfette” per ambire alla testa della classifica. Una sfida entusiasmante che l’alfiere della Red Bull non vede l’ora di scoprire e portare avanti. Prossimo appuntamento tra due settimane a Barcellona per il Gran Premio di Spagna.