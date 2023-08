Formula 1 | Verstappen felice del bilanciamento al termine delle libere in Olanda

Formula 1 GP Olanda Red Bull Verstappen – Intervistato dai media al termine della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Max Verstappen ha promosso a pieni voti il lavoro svolto dalla Red Bull sulla RB19, sottolineando come il bilanciamento utilizzato quest’oggi abbia dato i giusti riscontri non solo sulla simulazione qualifica, ma anche in termini di passo gara. Una condizione importante che il pilota olandese spera di confermare anche nelle sessioni di domani. Il Campione del Mondo in carica, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con il secondo tempo, lontano solo 22 millesimi dal crono ottenuto da Lando Norris.

“Abbiamo avuto qualche piccolo problema in alcune curve, ma nulla di preoccupante ad essere sincero”, ha rivelato l’olandese alla stampa internazionale. “Sono felice del bilanciamento che abbiamo trovato e del lavoro che abbiamo svolto tra la sessione di questa mattina e quella del pomeriggio. Dai tempi è evidente che il gruppo è abbastanza compatto, ma noi ci sentiamo bene e possiamo contare su un gran potenziale. Abbiamo tra le mani l’opportunità di mandare in porto un buon week-end, ma sarà importante ottimizzare alcune cose. Ho una grande fiducia”.

Sulla competitività della McLaren ha invece dichiarato: “Sono sembrati veloci, anche se sappiamo che l’equilibrio può variare di sessione in sessione. In qualifica sono molto rapidi e ultimamente sono riusciti a mostrare un passo simile al nostro, mentre in gara la nostra vettura da sempre il meglio. Vedremo”.