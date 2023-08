F1 | Perez si aspetta una battaglia serrata dopo il venerdì di libere a Zandvoort

F1 GP Olanda Red Bull Perez – Moderata soddisfazione per Sergio Perez al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante l’ottima competitività espressa da McLaren, Mercedes e Aston Martin, soprattutto sul passo gara, il messicano ha promosso il lavoro svolto dalla Red Bull in tutte le condizioni di gara, aspetto che permetterà ai tecnici di trovare le giuste “contromisure” in vista non solo delle qualifiche di domani, ma anche della gara di domani. Perez, ricordiamo, ha chiuso le libere odierne con il settimo tempo.

“Abbiamo lavorato parecchio con alto quantitativo di carburante, raccogliendo diverse informazioni che ci torneranno utili per il proseguo del fine settimana”, ha affermato il portacolori della Red Bull. “La battaglia al vertice sembra piuttosto serrata, almeno da quanto emerso nelle sessioni di oggi, e come scadrà dovremo farci trovare pronti ad ogni eventualità. Nel complesso è stata una buona giornata, nonostante la sporcizia presente sulla pista, e personalmente non vedo l’ora di affrontare il resto del week-end”.