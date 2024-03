Formula 1 | Verstappen doma le Ferrari in Australia: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

Formula 1 GP Australia – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una giornata ben gestita, Max Verstappen è riuscito a garantirsi la terza pole position della stagione, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz e l’altra Red Bull di Sergio Perez, poi penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per un impeding in Q1 su Nico Hulkenberg.

In terza piazza scalerà quindi Lando Norris, seguito a ruota da Charles Leclerc e Oscar Piastri. Perez, scatterà sesto, mentre in settima, ottava e nona posizione di Geporge Russell, Yuki Tsunoda e Lance Stroll, Fernando Alonso occuperà l’ultimo slot in top dieci. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la partenza di questo appuntamento mondiale sul tracciato dell’Albert Park. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.