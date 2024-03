Formula 1 | Ocon regala alla Alpine la prima Q2 della stagione

Formula 1 Alpine GP Australia – Prima Q2 stagionale per Esteban Ocon nel Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Prendendosi diversi rischi, il francese è riuscito a portare la propria A524 in 15° posizione, garantendo alla squadra un bel boost in termini di morale, soprattutto in vista della gara che scatterà domani mattina alle ore 5.00 italiane. Deludente invece il sabato di Pierre Gasly, 17° e in difficoltà con le cambiate per tutta la prima manches di qualifica.

Ocon, prima gioia in qualifica della stagione

“Stiamo progredendo nella giusta direzione, ma non possiamo essere soddisfatti del risultato e di dove ci troviamo ora. La macchina era la migliore che abbiamo avuto dall’inizio della stagione e abbiamo estratto il massimo che potevamo. Oggi ho spinto al limite – e oltre – toccando il muro all’ultima curva nel mio primo tentativo in Q1. Sono stato fortunato a non subire danni e siamo riusciti a sistemare la macchina rapidamente. Abbiamo continuato a spingere fino alla fine e siamo riusciti a passare alla parte successiva delle qualifiche. Questo era davvero il massimo oggi, ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora trovare un po’ di prestazione per compiere il prossimo passo. Abbiamo visto che qui in gara può succedere di tutto e che se si evitano guai è possibile cogliere delle opportunità per salire in classifica”.

Gasly fuori già in Q1 a Melbourne

“La sessione è stata piuttosto decente fino al mio ultimo tentativo. Sembrava che avessimo un piccolo problema di scalata nel giro, quindi c’è sicuramente della frustrazione per non essere in Q2 oggi. I giri in Q1 sono stati buoni fino all’ultimo, ma ancora siamo lontani da dove vogliamo essere. Alcune cose non stanno andando per il verso giusto e ci aspetta molta analisi. Tuttavia abbiamo cercato di massimizzare la macchina in condizioni difficili e dobbiamo solo continuare a migliorare la nostra comprensione su ciò che abbiamo tra le mani. Non sarà una gara facile con il degrado gomme. Forse ci saranno alcune opportunità e daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”