Formula 1 | Vasseur carica la Ferrari in vista di Singapore

La Ferrari sa che dovrà stringere i denti nel weekend di Singapore. Dopo il buon risultato di Monza, con il terzo e quarto posto di Sainz e Leclerc, la Scuderia di Maranello torna su una tipologia di pista in grado di mettere in difficoltà le caratteristiche della SF-23. Il gran caldo e la necessità di avere un alto carico aerodinamico, potrebbero sfavorire in parte i due piloti, i quali avranno a che fare con una vettura che rischia di non adagiarsi troppo nei pressi dei muretti del tracciato di Marina Bay. Nonostante tutto, il podio dell’ultima gara dà quel tocco di fiducia che non guasta mai.

“Torniamo in gara su un circuito completamente diverso da Monza – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. La pista di Marina Bay richiede infatti grande carico aerodinamico, una vettura particolarmente efficace in trazione e ben bilanciata per permettere ai piloti di avere la giusta confidenza tra i muretti. Trattandosi di un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore: abbiamo preparato al meglio la gara al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il più possibile, cercando di massimizzare il potenziale della SF-23. Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un buon bottino di punti anche a Singapore”.