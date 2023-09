F1 | Hamilton e il desiderio di salire il prima possibile sulla Mercedes W15

F1 Mercedes W15 Hamilton – Lewis Hamilton non vede l’ora di salire a bordo della nuova W15, vettura con cui la Mercedes affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato dalla stampa a Monza, teatro dell’ultimo GP d’Italia, l’inglese non ha nascosto il proprio malcontento per l’altalenanza della W14, precisando come la monoposto attuale sia parecchio lontana dalla Red Bull e spesso di ritrovi a battagliare alle spalle di Aston Martin, McLaren e Ferrari.

Una condizione snervante e non soddisfacente, soprattutto per un campione del suo calibro, che lo sta spingendo a contare ogni singolo giorno che lo separa dal prossimo mese di febbraio, ovvero da quando debutterà in pista la nuova monoposto attualmente in fase di studio a Brackley.

“Per me i week-end sono abbastanza semplici, anche perchè devo convincere la vettura che abbiamo a disposizione”, ha affermato il sette volte Campione del Mondo. “Oggi è la terza monoposto più veloce ed è qualcosa di abbastanza doloroso per tutta la squadra. Possiamo migliorare in qualifica, ma il passo è quello. Tutti quanti vorremmo essere più veloci e ci stiamo lavorando. Ad ogni modo, io e ogni singolo membro della squadra continuiamo i giorni che mancano a febbraio, quando porteremo in pista la nuova W15”.