Formula 1 | Disastro Alpine a Monza: Gasly e Ocon fuori in Q1

Che disastro per l’Alpine. A Monza, Gasly e Ocon sono stati eliminati addirittura in Q1, concludendo la giornata del sabato in diciassettesima e diciottesima posizione, e partiranno entrambi dalla nona fila nel Gran Premio d’Italia di oggi. La A523 ha avuto grossi problemi ad adattarsi al circuito del Parco brianzolo, ma il #31 è stato anche penalizzato nel corso delle qualifiche di ieri, vedendosi cancellato il giro per aver superato i track limits all’uscita della Variante Ascari, e questo ha anche causato dei danni al suo fondo vettura. Adesso non resta che provare il tutto possibile per rimontare in gara e cercare di sfruttare qualsiasi opportunità per cercare di raggiungere la top ten.

“Sapevamo che sarebbe stata una giornata dura e sfortunatamente abbiamo tutte e due le vetture fuori già in Q1 – ha detto Gasly dopo le qualifiche di ieri. E’ deludente, non è dove vorremmo essere ma la gara sarà un’altra storia e vedremo cosa riusciremo a fare per rimontare. Conosciamo le aree nelle quali ci manca ritmo, e ci siamo focalizzati su questo nel corso del weekend, ma alla fine il circuito non si adatta al nostro pacchetto complessivo e questo è stato dimostrato oggi. C’è tanto lavoro da fare, ma vedremo cosa fare anche con la strategia, speriamo di fare una gara positiva”.

“E’ molto deludente uscire in Q1 – ha dichiarato Ocon. Era chiaro che il nostro pacchetto non fosse del tutto adatto a questa pista, e ho la sensazione che le due vetture abbiano massimizzato il potenziale in qualifica, chiudendo con tempi sul giro molto simili. Sta a noi individuare le cause che hanno portato a questa mancanza di prestazioni e sono sicuro che troveremo soluzioni per il futuro. Nel frattempo, la nostra attenzione si sposta sulla gara e sulla pianificazione di una strategia che ci faccia lottare per rimontare in classifica e salvare qualcosa da questo fine settimana. Sono sicuro che faremo bene, non vedo l’ora di entrare in battaglia”.