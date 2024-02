F1 Ferrari Sainz – Tramite un breve post sui social, Carlos Sainz ha confermato il proprio addio alla Ferrari a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. Lo spagnolo, in attesa di capire che tipo di mosse porterà avanti per il futuro (si parla di McLaren, Aston Martin e soprattutto Audi), ha ribadito il massimo impegno per i colori della Rossa, precisando come l’obiettivo per il 2024 – annata che partirà tra pochi giorni con la presentazione ufficiale della SF-24 – sarà quello di ottenere il meglio non solo per la squadra, ma anche per i tifosi di tutto il mondo.

Sainz e il saluto alla Ferrari

“Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.