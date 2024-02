F1 | Hamilton-Ferrari, Briatore: “Nemmeno Batman riuscirebbe a vincere”

Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari. Ieri ha emozionato e sorpreso tantissimi appassionati la notizia del passaggio del sette volte campione del mondo a Maranello, a partire dal 2025. Inizialmente si pensava alla solita fake news ma siccome le indiscrezioni arrivavano da fonti attendibili, il dubbio è diventato certezza. Indubbiamente ci sono stati vari punti di vista, chi è a favore chi invece come Flavio Briatore è più pessimista. Intervistato da La Presse, l’imprenditore piemontese ha ammesso che nemmeno questa mossa porterà la Ferrari alla vittoria se non c’è una macchina in grado di ottenere ottime prestazioni.

Dichiarazioni Flavio Briatore su Hamilton alla Ferrari

“Sono molto sorpreso ma deve avere le sue ragioni. L’unica cosa che posso dire è che auguro il meglio alla Ferrari e a Lewis. Ma sono sorpreso perché la Mercedes ha fatto molto per lui. Se sono d’accordo con la scelta? Non lo so. Prima di tutto ha bisogno di una buona macchina, perché puoi avere Batman in macchina ma se non è competitiva il pilota non farà la differenza”.