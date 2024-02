F1 | Hamilton saluta la Mercedes, Wolff: “Lewis pronto ad intraprendere una nuova sfida”

Formula 1 Wolff Hamilton – Tramite una nota ufficiale, Mercedes ha confermato l’addio di Lewis Hamilton alla fine della stagione 2024. Un vero e proprio colpo di scena, già ampiamente annunciato questa mattina, che regalerà all’inglese l’opportunità di correre con i colori della Ferrari alla veneranda età di 40 anni.

Nel media ufficiale rilasciato dal team questa sera, Toto Wolff ha ringraziato l’inglese per quanto ottenuto fino ad oggi, precisando come questo binomio verrà ricordato come uno dei più vincenti nella storia della Formula 1. Da notare che l’austriaco, al contrario di alcune voci circolate questa mattina, ha confermato che il sette volte iridato affronterà il mondiale 2024 con la Mercedes.

Wolff, il commento sull’addio di Hamilton

“Come abbinamento squadra-pilota, il nostro rapporto è stato uno dei più vincenti nella storia della Formula 1 ed è qualcosa che possiamo guardare indietro con orgoglio. Lewis sarà sempre una parte importante della nostra storia e sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Accettiamo la decisione di Lewis di intraprendere una nuova sfida. Noi, come squadre, avremo delle nuove opportunità a cogliere. Ad ogni modo, davanti a noi, c’è una stagione da affrontare e siamo pronti e focalizzati per ottenere il massimo”.