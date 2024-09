Formula 1 | Red Bull, la resa di Marko: “Abbiamo perso ogni speranza per il titolo Costruttori”

Formula 1 Red Bull Marko – Intervistato da Sky De al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Helmut Marko non ha nascosto un pizzico di scetticismo sulla battaglia con la McLaren per la conquista del mondiale Costruttori.

Secondo il consulente austriaco, da sempre chiaro e schietto nelle sue valutazioni, la MCL38 – ad oggi – può contare su un vantaggio prestazionale non indifferente, aspetto che, unito al sorpasso in classifica concretizzato a Baku, può regalare alla compagine inglese una situazione di relativa tranquillità in vista delle prossime prove in calendario. La Red Bull proverà comunque a reagire a partire da Austin, ma ben presto il focus della squadra potrebbe spostarsi esclusivamente sulla difesa della leadership nel mondiale Piloti, attualmente nelle mani di Max Verstappen.

Marko pessimista sulle possibilità della Red Bull

“Abbiamo ormai abbandonato la speranza di conquistare il titolo costruttori. L’aspetto positivo, però, è vedere Oscar Piastri vicino a Lando Norris nella classifica piloti. Di conseguenza, le gerarchie non sono del tutto definite, e questo potrebbe favorire Max Verstappen nella gestione del suo vantaggio. La RB20 ha un grande potenziale, ma l’assetto rimane fragile. Anche a Singapore, temo che non vedremo ancora miglioramenti significativi, costringendoci a correre in modalità difensiva.”