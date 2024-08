Formula 1 | Pirelli presenta il trofeo “Vroom” per il Gran Premio d’Italia a Monza

Formula 1 GP Italia Monza – “Vrooom” è un’onomatopea che richiama il suono di un motore che accelera o gira a velocità elevata, comunemente associata a veicoli come auto e moto. È utilizzata per evocare l’immagine di un motore potente che accelera rapidamente, trasmettendo un senso di velocità, energia e azione. L’Autodromo Nazionale di Monza, noto come il Tempio della Velocità, è il luogo dove, nel 2003, Michael Schumacher stabilì il record di velocità media più alta in una gara di Formula 1 (247,585 km/h) alla guida di una Ferrari. Non c’è occasione migliore per intitolare “VROOOM” il trofeo che sarà consegnato ai primi tre piloti e al rappresentante della squadra vincitrice sul podio, domenica 1° settembre.

Pirelli presenta “Vroom” a Monza

Dal 2021, il trofeo della gara italiana sponsorizzata da Pirelli è disegnato da un artista in collaborazione con Pirelli HangarBicocca. Quest’anno, il design è stato affidato ad Andrea Sala, un artista affermato nel panorama dell’arte contemporanea, le cui opere sono presenti in importanti collezioni museali e private. Sala esplora da sempre il rapporto tra arte, storia del design e produzione industriale italiana. “VROOOM” simboleggia, con forme astratte, la lunga tradizione degli pneumatici Pirelli e l’idea di velocità e accelerazione. Il trofeo, composto da un elemento sporgente in Valchromat e da una base in alluminio cromato, è prodotto in quattro esemplari: tre per i piloti sul podio e uno per il rappresentante del team vincitore.

Vroom sarà svelato durante il Pirelli Tyres Talk, un evento riservato alla stampa che si terrà nel Pirelli Hot Laps garage (box 7-8) venerdì 30 agosto, poco prima della prima sessione di prove libere. All’evento parteciperanno, insieme all’artista, Nikolas Tombazis, Direttore delle Monoposto FIA, e Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli. Un’altra novità sarà il Podium Cap, che, come già accaduto a Miami, Montreal e Silverstone quest’anno, sarà una edizione speciale decorata con il Tricolore della bandiera italiana.

Andrea Sala sul trofeo “Vroom” per il GP Italia

“L’ideazione del trofeo nasce da una serie di visite nel mondo Pirelli. Dai reparti di ricerca e sviluppo a quelli di produzione, per comprendere cosa avviene all’interno del processo di creazione degli pneumatici, dai materiali impiegati alla consultazione dell’archivio della Fondazione Pirelli. Il nome VROOOM rappresenta ciò che ho sempre immaginato della Formula 1 fin da bambino: il momento della partenza, le vetture allineate sulla griglia, le luci che si spengono e lo scatto verso la prima curva. Il trofeo cattura questo istante – l’inizio, la velocità – e lo trasforma in un oggetto scultoreo.”