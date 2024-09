F1 | Verstappen e il momento nero della Red Bull: a Monza un week-end da dimenticare [VIDEO]

F1 Red Bull GP Italia – Week-end da dimenticare per la Red Bull a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Dopo il secondo posto ottenuto a Zandvoort, anche se a 25” dalla leadership di Lando Norris, la scuderia campione del mondo non è mai riuscita a essere competitiva sul veloce impianto brianzolo, ottenendo due “miseri” sesto e ottavo posto.

Piazzamenti non in linea con le aspettative e che gettano il team anglo-austriaco in un momento di crisi, il quale potrebbe offrire alla McLaren una ghiotta occasione di sorpasso nel mondiale costruttori. Una situazione che la squadra diretta da Christian Horner dovrà cercare di evitare con pesanti interventi sul pacchetto RB20, palesemente inferiore non solo a quello della MCL38, ma anche a Ferrari e Mercedes.

Il prossimo appuntamento sarà tra una settimana a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian, un altro tracciato che potrebbe mettere sotto pressione lo staff tecnico diretto da Pierre Waché ed Enrico Balbo.