Formula 1 | Piastri inizia la sua seconda stagione in McLaren

Oscar Piastri è pronto a ricominciare. Il giovane australiano è stato ovviamente confermato in McLaren dopo l’ottimo anno da rookie, nel quale si è piazzato in nona posizione nella classifica mondiale, arricchendo il suo campionato con due podi grazie a una monoposto rivoluzionata da Silverstone in poi. Quest’anno la MCL38 si presenta ai nastri di partenza con qualche incognita ma forte di una seconda parte di 2023 davvero importante, e il team ha lavorato per riportare anche in questa stagione una vettura in grado di soddisfare i requisiti dei piloti e lottare per la zona podio nella maggior parte delle gare.

“Sono contento di iniziare la mia seconda stagione in Formula 1 – ha ammesso Piastri. E’ bellissimo tornare in macchina e la MCL38 si comporta molto bene, ho avuto buone sensazioni nel corso dei test in Bahrain della scorsa settimana, anche perché abbiamo imparato tante cose sulla nuova monoposto, ma ancora bisogna scoprire davvero a che punto siamo con i nostri diretti concorrenti e fino a che punto potremo competere. La squadra ha fatto un lavoro fantastico durante l’inverno, mi aspetto una stagione divertente”.