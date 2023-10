Formula 1 | Perez, nel venerdì di Losail arriva l’ennesimo disastro stagionale

F1 qualifiche GP Qatar Red Bull Perez – Ennesimo colpo a vuoto per Sergio Perez nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, perennemente in sofferenza con la RB19 a causa del poco grip e di un bilanciamento non ideale (al contrario del compagno di scuderia Max Verstappen), non è riuscito a fare meglio della 13° posizione nella Q2 di questa sera, aspetto che ha complicato e non poco il suo fine settimana in terra qatariota.

“E’ stata una sessione piuttosto difficile”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Abbiamo faticato fin dalle prime tornate e non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio con la vettura. Una condizione che ci ha creato diversi problemi. Inoltre ogni curva qui è diversa e le condizioni cambiavano di giro in giro. Non è finita ovviamente e cercherò di recuperare quante più posizioni possibili in gara, anche se qui non è semplice effettuare dei sorpassi. Domani è un nuovo giorno e vogliamo garantirci la possibilità di una prestazione migliore. La Sprint proprio in tal senso è una buona opportunità da sfruttare”.