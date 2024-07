Formula 1 | Perez, crollo devastante e difficile da spiegare [VIDEO]

Formula 1 Red Bull Perez – Gli ospiti di Fabio Tavelli in Race Anatomy, andato in onda domenica pomeriggio dopo l’appuntamento di Silverstone, hanno provato ad analizzare la profonda crisi di risultati che sta attraversando Sergio Perez, sottolineando come il messicano, ad oggi, non abbia alcuna garanzia di mantenere il proprio posto in Red Bull nel prosieguo di quest’annata.

Dalla prova di Imola, l’alfiere della Red Bull non è mai riuscito a giocarsi le posizioni di vertice dello schieramento, rivelandosi un pilota spesso “falloso” e non in grado di creare problemi a McLaren, Mercedes e Ferrari.

Una condizione non più accettabile, considerando la crescita espressa dai rivali negli ultimi mesi, che potrebbe spingere Christian Horner ed Helmut Marko a prendere delle decisioni già prima della pausa estiva.

Le alternative più forti al messicano nell’immediato portano i nomi di Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Liam Lawson, mentre per il 2025 andrà seguita con attenzione la strada che porta a Carlos Sainz, ancora senza un sedile dopo l’addio già annunciato alla Ferrari alla fine di questa stagione.